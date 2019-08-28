Ледник скрывал в Арктике пять новых российских островов

По словам ученых, работающих в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки, пишет ТАСС.

Их площадь варьируется от 900 до 55 тыс. квадратных метров.

На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы. Впервые новые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков.

Предположительно, ранее их скрывал ледник.

Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. kremlin.ru

Участники экспедиции сложили на одном из островов памятный знак, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвященный предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и «капсулу времени» — компакт-диск с фото участвовавших в открытии островов, пишет bfm.ru.

В марте 2017 года президент РФ Владимир Путин посетил остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны России.

Главу государства сопровождали председатель правительства Дмитрий Медведев, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр обороны Сергей Шойгу.