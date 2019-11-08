Ленин, Грудинин и иконы: как в Барнауле отпраздновали 102-ю годовщину Великого Октября

Под руководством персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой участники акции прошли по главной аллее вдоль проспекта Ленина и финишировали на площади Сахарова, где заявили о том, что коммунистическая идея в российском обществе по-прежнему актуальна и востребована.
Достаточно большое внимание на мероприятии было уделено персоне экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Участники барнаульского митинга призывали остановить притеснения «красного предпринимателя».
Как прошла акция КПРФ — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.