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Политика

Ленин, Грудинин и иконы: как в Барнауле отпраздновали 102-ю годовщину Великого Октября

Коммунисты и просто сторонники левой идеи провели накануне, 7 ноября, в центре Барнаула шествие и митинг по случаю 102-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции
Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции
Анна Зайкова.

Под руководством персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой участники акции прошли по главной аллее вдоль проспекта Ленина и финишировали на площади Сахарова, где заявили о том, что коммунистическая идея в российском обществе по-прежнему актуальна и востребована.

Достаточно большое внимание на мероприятии было уделено персоне экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Участники барнаульского митинга призывали остановить притеснения «красного предпринимателя».

Как прошла акция КПРФ — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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