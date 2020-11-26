Ленинский комсомол отправится с маршем по Барнаулу

В Барнауле пройдет марш «Анти-кап» левых молодежных сил. Члены Ленинского коммунистического союза молодежи Алтайского края пройдут по центру города и закончат митингом в гайд-парке.

Акция начнется 29 ноября в 12:00 у памятника Ленина напротив краевого суда и закончится на пл. Свободы, куда молодежь проследует с маршем по аллее на пр. Ленина. В конечной точке левые силы планируют митинг.

«Основной тематикой марша послужит критика социально-экономического положения населения, общественного-экономического строя Российского государства, а так же ситуации в системе здравоохранения в стране и мерам предпринимаемым государством в период пандемии», — уточняют организаторы на своей официальной странице «Вконтакте».

Марш и митинг согласовали с администрацией.

Всех участников просят взять маски или респираторы.

«Точное количество реальных участников» уже составляет 100 человек, добавили молодые коммунисты.