Ленинский комсомол отправится с маршем по Барнаулу

Акция начнется 29 ноября в 12:00 у памятника Ленина напротив краевого суда и закончится на пл. Свободы, куда молодежь проследует с маршем по аллее на пр. Ленина. В конечной точке левые силы планируют митинг.
«Основной тематикой марша послужит критика социально-экономического положения населения, общественного-экономического строя Российского государства, а так же ситуации в системе здравоохранения в стране и мерам предпринимаемым государством в период пандемии», — уточняют организаторы на своей официальной странице «Вконтакте».
Марш и митинг согласовали с администрацией.
Всех участников просят взять маски или респираторы.
«Точное количество реальных участников» уже составляет 100 человек, добавили молодые коммунисты.