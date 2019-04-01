Американские эксперты назвали новый российский дрон с оружием «летающим кошмаром»

Аппарат оснащен автоматическим дробовиком «Вепрь», это делает его грозным оружием в борьбе с беспилотниками противника, поскольку дробь куда опаснее для дронов, чем обычные пули, отмечает автор.
Время полета беспилотника составляет около 40 минут. Он также обладает способностью вертикального взлета и посадки.
При этом Мизоками называет новое изобретение российского военно-промышленного комплекса (ВПК) «летающим кошмаром» и отмечает, что он может также использоваться для устранения живой силы противника, пишет bfm.ru.
«Война ужасает уже в том виде, в каком она есть сейчас. Теперь добавьте к этому рой тысяч летающих роботов с дробовиками», — резюмирует эксперт.