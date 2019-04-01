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Политика

Американские эксперты назвали новый российский дрон с оружием «летающим кошмаром»

Американский эксперт Кайл Мизоками на портале Foxtrot Alpha оценил новый российский дрон, предназначенный для перехвата беспилотников, сообщает РИА Новости.

Дрон.
Дрон.
СС0

Аппарат оснащен автоматическим дробовиком «Вепрь», это делает его грозным оружием в борьбе с беспилотниками противника, поскольку дробь куда опаснее для дронов, чем обычные пули, отмечает автор.

Время полета беспилотника составляет около 40 минут. Он также обладает способностью вертикального взлета и посадки.

При этом Мизоками называет новое изобретение российского военно-промышленного комплекса (ВПК) «летающим кошмаром» и отмечает, что он может также использоваться для устранения живой силы противника, пишет bfm.ru.

«Война ужасает уже в том виде, в каком она есть сейчас. Теперь добавьте к этому рой тысяч летающих роботов с дробовиками», — резюмирует эксперт.

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