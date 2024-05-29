Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею, сообщает Yonhap.

Воздушные шары упали в различных местах по всей стране.

Внутри шаров находился различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки и навоз, указывает РБК.

Власти Южной Кореи в шоке от вульгарных действий соседей.

Ранее первую туристическую группу из россиян набрали для путешествия в Северную Корею. Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи.

Тур стоит 750 долларов. В стоимость включены виза, перелеты и жилье, а также завтраки и экскурсии.

Также в Сибирь пригласили тысячи рабочих из Северной Кореи на стройку.

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