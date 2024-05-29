Воздушные шары упали в различных местах по всей стране.
Внутри шаров находился различный мусор — пластиковые бутылки, батарейки и навоз, указывает РБК.
Власти Южной Кореи в шоке от вульгарных действий соседей.
Ранее первую туристическую группу из россиян набрали для путешествия в Северную Корею. Туроператор "Восток Интур" набрал первую группу туристов для поездки из Владивостока на горнолыжный курорт Северной Кореи.
Тур стоит 750 долларов. В стоимость включены виза, перелеты и жилье, а также завтраки и экскурсии.
Также в Сибирь пригласили тысячи рабочих из Северной Кореи на стройку.
Самое важное - в нашем Telegram-канале