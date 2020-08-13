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13 августа
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Политика

14-летняя дочь рязанского губернатора оказалась значительно богаче отца

Несовершеннолетний ребенок губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировал доход в 10 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения декларации. В местном правительстве тут же постарались все объяснить.

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Бизнес. Деньги.
СС0

У Любимова две дочери 2001 и 2006 годов рождения. В прошлом году старшая достигла совершеннолетия, и сведения о ней больше не указываются в декларации.

В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. метров, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь.

Как следует из документа, в пользовании у дочери Любимова, помимо этой совместной с родителями квартиры, есть еще две: площадью 92 кв. м и 127,7 кв. м.

Также в ее пользовании указаны кладовая площадью 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв. м, при этом сведений об автомобиле в декларации нет.

В документе говорится, что квартира, кладовка, машино-место приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.

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