100-летняя немка стала депутатом и намерена добиться строительства бассейна в родном городе

Одна из задач, которую ставит перед собой новоизбранный депутат местного совета — открытие общественного бассейна.

Ее, как бывшую учительницу физкультуры, огорчил факт закрытия бассейна в городе в 2011 году. Но еще больше ее расстроило игнорирование чиновниками ее призывов построить бассейн.

«Я выросла там. По своему опыту я знаю, насколько плавание важно как для духа, так и для тела, для здоровья детей. Моим бывшим ученикам также не нравится, что спортивный комплекс закрыли», — приводит слова Лизель Гайзе издание Zeitung Aussiedlerbote.

Поэтому, когда местная общественная группа обратилась к женщине, Гайзе приняла решение баллотироваться на выборах в местный совет, пишет «КП».

Лизель Гайзе скептически относится к традиционным современным политическим партиям, поддерживает молодежь в их борьбе против изменения климата и всерьез обеспокоена недостаточной информированностью общества.