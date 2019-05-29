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Политика

100-летняя немка стала депутатом и намерена добиться строительства бассейна в родном городе

100-летняя бывшая учительница физкультуры Лизель Гайзе избрана депутатом местного совета в немецком городке Кирхгаймболанден. Большинство электората проголосовало за фракцию, которую возглавляет женщина, пишет RP Online.

Бассейн.
Бассейн.
СС0

Одна из задач, которую ставит перед собой новоизбранный депутат местного совета — открытие общественного бассейна.

Ее, как бывшую учительницу физкультуры, огорчил факт закрытия бассейна в городе в 2011 году. Но еще больше ее расстроило игнорирование чиновниками ее призывов построить бассейн.

«Я выросла там. По своему опыту я знаю, насколько плавание важно как для духа, так и для тела, для здоровья детей. Моим бывшим ученикам также не нравится, что спортивный комплекс закрыли», — приводит слова Лизель Гайзе издание Zeitung Aussiedlerbote.

Поэтому, когда местная общественная группа обратилась к женщине, Гайзе приняла решение баллотироваться на выборах в местный совет, пишет «КП».

Лизель Гайзе скептически относится к традиционным современным политическим партиям, поддерживает молодежь в их борьбе против изменения климата и всерьез обеспокоена недостаточной информированностью общества.

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