Льготная древесина для участников СВО, электронное голосование и поправки в закон о такси. Какие важные решения приняли депутаты АКЗС на мартовской сессии

Восемнадцатая сессия АКЗС состоялась 30 марта. На ней народные избранники рассмотрели два десятка вопросов. О том, какие самые важные решения приняли депутаты регионального парламента — в материале altapress.ru.

Мобилизованные получили право на льготную древесину

Теперь мобилизованные, добровольцы или члены их семей могут обратиться с заявлением на получение деловой древесины вне очереди. Они смогут подавать заявления и получить лес уже в текущем году.

Граждане, участвующие в СВО, в том числе погибшие при исполнении воинских обязанностей, а также члены их семей, родители, дети, супруг либо супруга имеют право на получение, приобретение либо заготовку древесины для собственных нужд вне очереди, — озвучила суть поправки замглавы алтайского минприроды Лариса Казанцева.

Как сообщил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, действующий закон дает право жителям края закупить по сниженным ценам деловую древесину для собственных нужд: для строительства жилого дома в объеме 70 м3, для ремонта жилого дома и надворных построек — 15 м3.

Древесина для добровольцев, мобилизованных или их родственников будет выделяться сверх принятых ранее лимитов. Соответственно, принятие закона не повлияет на уже сформировавшуюся очередь на строительный лес.

Депутаты заслушали отчеты омбудсмена и руководителя полиции в крае

Перед краевыми избранниками выступили с докладами о деятельности за 2022 года уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин и руководитель ГУ МВД по краю Андрей Подолян.

Всего за 2022 год Борис Ларин принял 1864 обращения. В тройке главных заявителей — пенсионеры, работающее население, заключенные. Также много заявлений от инвалидов. Часто они живут в старых домах, хотя за их жизнью должны следить муниципальные комиссии.

Борис Ларин. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

В прошлом году добивались, например, от администрации Барнаула, чтобы эта работа проводилась по заявлениям, по жалобам инвалидов и в превентивном порядке. К сожалению, она не организована, — отметил Борис Ларин.

Среди актуальных проблем — защита прав участников специальной военной операции и членов их семей, предоставление жилья сиротам и малоимущим, работа ЖКХ. Особое внимание вызвала тема здоровья. Обращений в этой сфере стало меньше, поскольку пандемия уходит. Однако хронические проблемы никуда не исчезли и над ними продолжается работа.

Начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Андрей Подолян в своем отчете тоже затронул проблемы в работе своего ведомства. Он рассказал о статистике преступности в Алтайском крае и работе по обеспечению безопасности на дорогах.

Андрей Подолян. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Остается в зоне критики работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Поставленная нам федеральным проектом задача обеспечения безопасности движения на дорогах по итогам года не выполнена. В ДТП погибли 265 граждан, — Андрей Подолян.

Так в прошлом году почти на 1500 водителей завели повторные дела о вождении в нетрезвом виде. Также Подолян посетовал на недостаток помощников полиции — дружинников. Так, например, в Яровом их 17, в Рубцовске всего шесть. Также не хватает штатных сотрудников, дефицит кадров составляет более 1000 человек.

Среди системных проблем Андрей Подолян выделил материально-техническую обеспеченность.

После выступления депутаты уточнили некоторые моменты. К примеру, сколько преступлений за год совершили сами правоохранители. Ответ — на треть меньше, чем в 2021 году.

Послушав про проблемы и успехи, депутаты единогласно приняли отчеты. Кстати, для Бориса Ларина он был последним в должности уполномоченного по правам человека в крае.

Упростилась декларация доходов депутатов , работающих на непостоянной основе

Теперь упрощается порядок декларирования доходов, расходов и имущественных обязательств для депутатов АКЗС, заседающих в краевом парламенте на непостоянной основе. До недавнего времени такой порядок действовал только в отношении депутатов сельских поселений.

Депутаты, которые исполняют свои обязанности на непостоянной основе, то есть не получают зарплату, не будут подавать ежегодные декларации. Они будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырёх месяцев с момента избрания и если их расходы по сделкам превышают доходы за последние три года. Во всех других случаях они уведомляют, что таких расходов не было, — рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

У депутатов, работающих на постоянной основе, сохранится прежний порядок декларирования доходов с ежегодным предоставлением сведений. Информация будет размещаться на сайте АКЗС в обобщённом виде.

Также краевой парламент расширил перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов.

Возможности для сельских старост

Теперь сельским старостой смогут стать не только жители села, но и граждане, которые, не являются жителями села, но владеют жилым помещением, находящимся на территории этого населенного пункта. Кроме того, старостой может быть назначен муниципальный депутат, который работает на непостоянной основе.

Общий порядок избрания сельского старосты останется прежним. Он назначается представительным органом муниципалитета, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан — жителей этого села. При этом кандидат в старосты должен быть гражданином России старше 18 лет.

Появилась возможность дистанционного электронного голосования на выборах

Депутаты АКЗС ввели возможность применения на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Алтайском крае. Фактически новые поправки в законодательство создали правовую базу для возможности применения ДЭГ в регионе. При этом решение об использовании ДЭГ нужно будет согласовывать с Центральной избирательной комиссией.

Мнения депутатов по этому законопроекту разделились. Так председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС Денис Голобородько заявил, что изменения связаны с изменением федерального законодательства.

Денис Голобородько. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Давайте оценивать ДЭГ не как основную, а как дополнительную возможность волеизъявления граждан. Мы должны понять, что это более удобный инструмент голосования в том числе и для молодого избирателя, — подчеркнул Голобородько.

В свою очередь депутаты-коммунисты обратили внимание на проблему организации процедуры наблюдения при ДЭГ.

Однако по результатам голосования большинством голосов депутатов документ был принят.

Помимо поправок, касающихся ДЭГ, законопроект предусматривал и иные изменения в законодательство, например, то, как в нем будут фигурировать иностранные агенты. Однако эта часть документа обсуждений не вызвала.

В крае появится Единый документ территориального планирования

В связи с изменением федерального закона появляется Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения. Он объединит существующие сегодня генеральный план поселения (городского округа) и правила землепользования и застройки.

Также срок согласования документации по планировке территории сократился с 15 до 10 рабочих дней, а срок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории уменьшился с 20 до 15 рабочих дней.

Кроме этого, в региональном законе о градостроительной деятельности за Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края закрепили полномочия по утверждению документации по планировке территории в границах искусственного земельного участка.

Поправки в закон о такси

1 сентября вступит в силу новый федеральный закон о такси, который регулирует отношения в области организации перевозок пассажиров и багажа, а также отношения, возникающие при организации госконтроля (надзора) в этой области.

Ряд положений законопроекта направлены на урегулирование деятельности служб заказа такси. Устанавливается порядок предоставления права на осуществление деятельности службы заказа такси, требования и основания для отказа в предоставлении такого права. Также определен предмет регионального государственного контроля (надзора) в сфере легкового такси.

К полномочиям краевых властей прибавится установление порядка получения в регионе лицензии на перевозку пассажиров и багажа на такси и регулирование иных вопросов, связанных с этим видом перевозок. Например, это создание региональной информационной системы легковых такси. Прибавится полномочий в этой сфере и у минтранса. Кроме того, таксистам запретят предлагать услуги на вокзалах и в аэропортах за исключением специально оборудованных для этого мест.

На мартовской сессии документ принят только в первом чтении, где принимаются основополагающие положения. В дальнейшем будет проводиться работа по уточнению и дополнению этих норм.