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Политика

Лидер Алтайских единороссов Александр Романенко: «Мы сформируем большую команду единомышленников»

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты Госдумы и краевого парламента.

Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании.
Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании.
"Единая Россия".

Романенко пришел на участок в кооперативном техникуме в Барнауле вместе с внучками.

«Мы всегда ходим на выборы всей семьей», — заметил лидер регионального отделения.

Он еще раз отметил важность предварительного голосования и подчеркнул, что в этом году в нем приняли участие больше кандидатов, чем в кампанию 2016 года. Также в партии отмечают большую активность избирателей. За неделю в электронном голосовании приняли участие более 73 тысяч жителей Алтайского края.

Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании.
Александр Романенко принял участие в партийном предварительном голосовании.
«Единая Россия».

«Уверен, мы сформируем большую и хорошую команду единомышленников, с которой пойдем на выборы в сентябре», — прокомментировал секретарь регионального отделения.

Результаты голосования будут известны уже вечером 30 мая. После будет сформирован список кандидатов в Госдуму и АКЗС, который утвердят на съезде в Москве и на региональной конференции в Барнауле.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» проходит сегодня по всей стране. С 24 мая любой житель Алтайского края мог поучаствовать в нем онлайн, 30 мая избирательные участки открылись во всех районах края. В предварительном голосовании принимают участие более 400 кандидатов. Победители праймериз станут кандидатами Партии на выборах в Госдуму и Алтайское Заксобрание.

30 мая счетные участки будут открыты для избирателей до 20:00. Проголосовать можно по месту регистрации при предъявлении паспорта, либо документа, его заменяющего. Для того, чтобы найти адрес своего участка, необходимо указать адрес регистрации на сайте предварительного голосования pg.er.ru.

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