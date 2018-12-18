Лидер алтайских единороссов оценил показательные выходы людей из партии

«Не очень ясно, чего они добились», — так прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко протестные, показательные выходы людей из партии, которые происходили в этом году.

В августе решение о выходе из партии принял Андрей Бусс, глава Кадниковского сельсовета Мамонтовского района. По его мнению, партия из года в год принимает решения, только ухудшающие положения народа.

Сам Александр Романенко рассказал другую историю, когда два члена партии из другого района во время президентских выборов агитировали вовсе не за Владимира Путина. Причем один из них депутат райсовета, а другой — член местного политсовета «ЕР».

Александр Романенко,

секретарь регионального отеделения «Единой России»:

По-человечески я их где-то понимаю. Они живут на селе, один из них — руководитель сельхозпредприятия. Может быть, недооцененная, может быть, не до конца полная поддержка со стороны государства, в том числе агропромышленного комплекса, влияет на мировоззрение и наших членов партии. Приезжает кандидат и начинает тут рисовать интересные картины, говоря о том, что он специалист в области АПК, хотя кроме клубники, ничего не видел и не знает. Человек на основании его слов принимает решение. Но ведь помимо человеческого отношения, есть вопрос политической дисциплины. И выводы мы сделали по этим товарищам.

Целесообразность выхода из партии Андрея Бусса Романенко не понимает. По его мнению, обладая ресурсами главы сельсовета и члена партии, он должен был, напротив, идти и добиваться решения проблем.

Александр Романенко,

секретарь регионального отеделения «Единой России»:

Что он кому доказал? Он как глава сельсовета какое понимание дал жителям территории, которую возглавляет? Мне не понятно. Ты, наоборот, воспользуйся положением во благо территории: используй ресурсы, данные тебе, в том числе политической структурой, — иди и добивайся решения вопросов. А вот так противопоставить себя всем! Ну и что?

По словам Романенко, после выхода Бусса из партии в краевом законодательном собрании (Романенко — его председатель) устали вести переписку «с представителями данного сельсовета, которые формировали некие свои посылы, некоторые элементы вопросов региональным органам власти, которые были не понятны, это переступало всякие границы понимания».