Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев подвел итоги работы реготделения за последние несколько лет

Алтайское отделение партии «Справедливая Россия» собралось на отчетно-выборную конференцию, где подвело итоги своей работы за 2017−2018 годы. Также справедливороссы провели перевыборы всех рабочих органов регионального отделения партии на два предстоящих года. Председателем совета вновь избрали депутата Госдумы РФ Александра Терентьева. Он рассказал журналистам о ближайших планах партии.

В своем докладе перед однопартийцами Александр Терентьев отметил, что период 2017—2018 годов «стал временем широкого наступления на права и интересы граждан». Депутат обозначил ключевые реформы со знаком «минус», произошедшие в регионе и стране.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае:

В конце 2016 года в Алтайском крае был принят антисоциальный закон, серьёзно ограничивший ряд льгот для населения. С начала 2017 года в крае была развернута кампания так называемой «оптимизации» учреждений образования и здравоохранения. С середины 2018 года началось продвижение антисоциальных реформ уже на федеральном уровне — повышение пенсионного возраста, увеличение НДС на 2%.

После выборов, по мнению Александра Терентьева, наступила благоприятная пора для формирования новой структуры партии, пересмотра кадровой политики и переоценки ценностей.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае:

Наш план — подготовиться к выборам и захватить власть конституционным путем. После того, как «Единая Россия» обманула людей (и это показали выборы во всех субъектах), она себя дискредитировала. Думаю, что сейчас наступила благоприятная среда для всех оппозиционных партий, и они этой возможностью воспользуются. А люди наконец откроют глаза и поймут всю пагубность их положения.

Депутат заявил, что государство «сложило все свои проблемы на плечи жителей нашей страны». И проект бюджета страны, у которого огромный триллионный профицит, его не устраивает.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае:

Они не говорят, за счет чего получен такой профицит. А получен он за счет чисто технических средств — поднятия пенсионного возраста, НДС и курса доллара. Мы считаем, что это неприемлемо. Пополнять бюджет нужно не за счет жителей страны, а за счет интеллектуального труда членов правительства. А если на это не способны, то пусть уходят в отставку.

Александр Терентьев также прокомментировал третье место члена партии Людмилы Сусловой на выборах губернатора Алтайского края.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае:

Она очень умный и грамотный человек, не зря она у нас фракцию возглавляла. Мы выбрали хорошую кандидатуру. Людмила Алексеевна показала, что она достаточно компетентна и готова к такой должности. Но люди так проголосовали. Мы второй раз участвуем в выборах, и пока это лучший результат, если говорить о процентах. Мы почти в два раза приросли: Олег Боронин набрал около 8%, а Людмила Суслова — 14,4%. Понятно, что мы недовольны результатом, но мы относим это к себе. С системой надо бороться системно, нужны новые методики для получения лучшего результата

Лидер алтайских справедливороссов также заверил, что партия готова сотрудничать с губернатором края Виктором Томенко.

Александр Терентьев,

лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия в Алтайском крае:

Мы связываем развитие края именно с тем человеком, которого выбрали. Мы уже с ним разговаривали, и я сказал, что мы готовы помогать. Мы за развитие! И нас радует, что он не член партии «Единая Россия», и что он не ставит во главу угла партийную принадлежность. Если мы будем работать вместе, мы сможем вытащить Алтайский край.

На ближайшем съезде партии делегатами от Алтайского края помимо Александра Терентьева будут Людмила Суслова и Анна Коваленко.