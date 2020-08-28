Лидер фракции в Госдуме предложил избавиться от Пенсионного фонда России

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал власти избавиться от Пенсионного фонда России (ПФР), о чем написал в Twitter.

Миронов сослался на нарушения в работе Пенсионного фонда, выявленные аудиторами Счетной палаты.

«Необходимо отказаться от посредничества этой организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого, и платить пенсии напрямую из бюджета», — написал политик.

Ранее Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе Пенсионного фонда. В течение долгого времени некоторым гражданам начислялись пониженные выплаты, в то время как другим людям начисление пенсии производилось даже после смерти, пишет Lenta.ru.

Размер переплаты в 2017—2019 годах в двух территориальных отделениях ПФР составил 377 млн рублей. Средства были сняты со счетов умерших получателей их родственниками, из-за чего вернуть их можно только в судебном порядке или по их собственному желанию.