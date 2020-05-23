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Политика

Лидер КПРФ рассказал, как Путина «подставили» в День Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента РФ Владимира Путина «подставили» на День Победы.

Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
Владимир Путин и пеший караул Президентского полка 9 мая 2020 года.
kremlin.ru

Это сделали те, кто посоветовал главе государства 9 мая находиться в одиночестве у Вечного огня, уверен Зюганов.

В День Победы Зюганов смотрел парад, который устроил в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коммунист отметил, что действо получилось ярким и понравилось ему. Зато все не так было в России.

«Те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, ничего не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у Могилы Неизвестного Солдата не может один стоять», — подчеркнул Зюганов в эфире телеканала «Царьград».

И добавил, что рядом с Путиным в тот день могли находиться «силовики и другие люди». Им лишь следовало соблюдать санитарные нормы, пишет News.ru.

9 мая президент РФ Владимир Путин принял участие и в смотре марша караулов Президентского полка. Он выступил перед пешим и конным караулом.

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