Лидер КПРФ рассказал, как Путина «подставили» в День Победы

Это сделали те, кто посоветовал главе государства 9 мая находиться в одиночестве у Вечного огня, уверен Зюганов.

В День Победы Зюганов смотрел парад, который устроил в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Коммунист отметил, что действо получилось ярким и понравилось ему. Зато все не так было в России.

«Те, кто посоветовал Путину одному выступать у Вечного огня, на мой взгляд, ничего не думают и не понимают, что такое государь в нашей державе. У нас государь у Могилы Неизвестного Солдата не может один стоять», — подчеркнул Зюганов в эфире телеканала «Царьград».

И добавил, что рядом с Путиным в тот день могли находиться «силовики и другие люди». Им лишь следовало соблюдать санитарные нормы, пишет News.ru.

9 мая президент РФ Владимир Путин принял участие и в смотре марша караулов Президентского полка. Он выступил перед пешим и конным караулом.