Лидер ЛДПР предложил провести досрочные выборы в Госдуму и отменить всенародное голосование за президента

Жириновский сказал об этом перед пленарным заседанием Госдумы, пишет РИА Новости.

Также лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — предложил Жириновский.

Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин сообщил, что внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов, пишет bfm.ru.