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Политика

Лидер ЛДПР предложил провести досрочные выборы в Госдуму и отменить всенародное голосование за президента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия новой конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Жириновский сказал об этом перед пленарным заседанием Госдумы, пишет РИА Новости.

Также лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета.

«Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — предложил Жириновский.

Депутат от фракции «Единая Россия» Александр Карелин сообщил, что внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов, пишет bfm.ru.

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