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Лидер ЛДПР предложил выстроить власть по новой формуле и называть Путина Верховным правителем

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил с 1 января 2019 года выстроить государственную власть по новой формуле, сообщается на сайте партии. Президента РФ Жириновский предложил именовать Верховным правителем.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Технократы и президент

Губернаторами и министрами по президентскому указу должны назначаться беспартийные молодые технократы в возрасте от 40 до 50 лет, их заместителями — представители ведущих парламентских партий, которые на время работы приостанавливают свое членство в них.

Избирать президента Жириновский предложил на Госсовете на пятилетний срок.

О Госдуме

Госдуму лидер ЛДПР считает необходимым сократить до 200 человек, которых предлагает называть «посланниками», а выбирать их только по партийным спискам и строго из партий, насчитывающих не менее 100 тысяч человек и 100 депутатов на всех уровнях власти, пишет polit.ru.

«Они сидят, 450 депутатов, не могут выступать — а потом избиратели жалуются, что он сидит, его не видно, он читает газету. Представляете, каждый день молчать. Но мы не можем дать возможности выступать всем 450», — сказал Жириновский, пишет «Коммерсантъ».

Муниципальных депутатов, по мысли лидера ЛДПР, следует переименовать в «общинных посланников».

Идея не нова

Владимир Жириновский уже озвучивал идею о сокращении численности депутатского корпуса ранее. Так, в 2010 году он предлагал сократить число депутатов Госдумы до 200, выделив, таким образом, «деньги на модернизацию». В 2017 году господин Жириновский уже был уверен, что Госдуме будет достаточно и 300 депутатов.

Тем не менее, нижняя палата парламента по закону должна состоять из 450 депутатов: половина избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

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