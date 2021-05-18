Лидер партии «Новые люди» предложил дать больше денег и свободы регионам

Живой диалог с людьми — основа политики, а сама политика — это не череда громких событий и заявлений, а то, чем живут простые люди, уверен лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который накануне посетил Барнаул вместе с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.

В краевой столице Алексей Нечаев и снискавшая славу народного мэра и ставшая одним из кандидатов «Новых людей» на грядущих выборах в Госдуму Сардана Авксентьева встретились с активом партии, совершили ознакомительную прогулку по городу, пообщались с журналистами и представителями урбанистического сообщества.

По словам лидера «Новых людей», Барнаул — совершенно уникальный и самобытный город, где явно заметны как плюсы, говорящие о сильных инфраструктурных и благоустроительных решениях, так и проблемы, с которыми сталкиваются российские регионы и их административные центры.

Алексей Нечаев. Партия «Новые люди»

«Многое, конечно, говорит о том, что горожан пока не до конца слышат», — отметил лидер Алексей Нечаев.

Именно построение прямого, доверительного и уважительного диалога власти и общества он назвал главной задачей, которую необходимо решать сообща.

«Современной России необходима консолидирующая идея, нужна эффективная платформа для диалога. Знаете, говорят: „Красота в глазах смотрящих“. Вот и обустройство жизни — у тех, кто живет в том или ином месте. Нам нужны новые люди, новые решения, нужна постоянная диалоговая практика. Ведь это наша жизнь. И за нас ее никто не проживет», — подчеркнул лидер партии.

Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева посетили Барнаул. Партия «Новые люди»

Алексей Нечаев напомнил, что сегодня жителям многих регионов не хватает прямого диалога с чиновниками.

«Надо понимать, что люди — работодатель для власти. К сожалению, в России принято думать, что разговаривать с людьми — это проявлять слабость. Но это, конечно, не так. Почему в Якутске люди так любят Сардану Авксентьеву? Потому что она всегда говорит с людьми», — добавил лидер «Новых людей».

Он добавил, что работа партии «Новые люди» строится на разговоре с людьми «о человеческом, а не политическом».

Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева посетили Барнаул. Партия «Новые люди»

Нечаев оценил несколько ярких и сильных идей, связанных с созданием современной городской среды, о которых ему рассказали урбанисты.

«Заслуживает внимания мысль о так называемых зеленых поясах, идея введения в инфраструктуру города водных и лесных объектов. В Барнауле есть возможность обустроить город для жизни — нужна политическая воля и нужны деньги. Именно потому наша партия выступает за то, чтобы деньги в более существенных объемах оставались в регионах», — подчеркнул Нечаев.

Эту мысль, общаясь с барнаульскими журналистами, развила Сардана Авксентьева. Она сказала, что сейчас у таких городов, как Барнаул, очень скромные возможности для развития — нет достаточных ресурсов.

Сардана Авксентьева. Партия «Новые люди»

Поэтому вопрос финансовой обеспеченности и независимости регионов является одним из самых важных для «Новых людей».

«С людьми надо говорить простым и понятным языком. Мы готовы говорить обо всем, что интересует людей. Страна у нас огромная, а поэтому сигналы должны быть такими, чтобы они дошли до как можно большего количества людей. Я для себя выбрала две темы, о которых готова говорить бесконечно. Первое — это построение диалога общества и власти. И второе — региональные и муниципальные бюджеты», — подчеркнула экс-мэр Якутска.

По ее словам, это напрямую связанные между собой проблемы. «Мы выступаем за передачу больших полномочий властям на местах. Но в то же время, это требует серьезного контроля со стороны общества», — уверена Сардана Авксентьева.

Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева посетили Барнаул. Партия «Новые люди»

Если систему управления на местах выстраивать на этой основе, то в конечном итоге в регионах удастся обеспечить равномерное развитие, которое сделает привлекательным не только крупные города, но и малые населенные пункты. А это, в свою очередь, благоприятно скажется и на создании рабочих мест, и на поддержании достойного уровня доходов.

Авксентьева обратила внимание на то, что гражданам ни в коем случае нельзя игнорировать предстоящие выборы. «Надо идти на выборы и сказать свое слово. Ведь мы все знаем, что все самое ужасное происходит при равнодушном попустительстве», — подчеркнула экс-мэр Якутска.

По ее словам, в данный момент «Новые люди» работают над программой партии и инициативы, которые были услышаны в Барнауле, обязательно войдут в эту программу.

«Наша страна так велика, что всегда есть дополнения, замечания и идеи, на которые необходимо обратить внимание. Именно поэтому важно ездить по регионам и общаться с людьми, которые живут на земле», — резюмировала Сардана Авксентьева.

О партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области (7,0%), Калужской области (8,08%), Рязанской области (5,7%) и Костромской области (7,5%).

Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

«Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, также намерены принять участие в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания, которые пройдут в сентябре 2021 года.