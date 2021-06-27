Лидер партийной фракции в Госдуме выступил против принудительной вакцинации

Так, председатель партии Сергей Миронов считает, что в вопросах вакцинации от коронавируса необходим единый государственный подход, закрепленный в специальном федеральном законе.

При этом принуждение к вакцинации недопустимо, а необходимы поощрительные меры и разъяснительная работа.

«Мы убеждены, что вакцинация — это жизненная необходимость. Наличие нескольких отечественных эффективных вакцин — безусловное достижение нашей страны. Но мы также убеждены, что решение о вакцинации должно приниматься самим человеком и не должно приводить к ущемлению его трудовых и социальных прав. Сегодня граждане сталкиваются с административным давлением, которое в отдельных регионах принимает особо изощренные формы, противоречащие закону», комментирует лидер партии Сергей Миронов.

В «СР» подчеркивают — государство в сложной ситуации «должно оставаться партнером и помощником для своих граждан, а не быть диктатором».

«Мы утверждаем, что государство должно взять на себя ответственность за вакцинацию и ее последствия, — указывает Миронов.

Кроме того, предлагает «установить порядок ответственности, в том числе материальной, государства перед гражданами за возможные негативные последствия вакцинации».

А также — определить ответственность органов власти и работодателей за принуждение к вакцинации, если она не носит обязательный характер.

Отдельным пунктом заявления предлагается ввести бесплатное тестирование на коронавирус.