14 сентября
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Политика

Лидер Северной Кореи и президент РФ обменялись подарками

Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Ким Чен Ын и Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
kremlin.ru

Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.

"Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", - сказал Песков.

Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.

Также были и другие подарки.

Ранее Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР.

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