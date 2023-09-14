Лидер Северной Кореи и президент РФ обменялись подарками

Песков рассказал о подарках, которыми обменялись Ким Чен Ын и Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

Главе Северной Кореи Владимир Путин подарил перчатку от космического скафандра, побывавшего в космосе, и карабин отечественного производства.

"Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", - сказал Песков.

Путин же в подарок получил от Ким Чен Ын карабин, который сделан северокорейскими мастерами.

Также были и другие подарки.

Ранее Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР.