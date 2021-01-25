Лидеров и аутсайдеров по доверию губернаторов назвали в Кремле

Внутриполитический блок Кремля провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором кремлевские чиновники перечислили лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов, пишет РБК .

В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чечня (Рамзан Кадыров), Адыгея (Мурат Кумпилов), Курганская (Вадим Шумков) и Курская (Роман Старовойт) области, а также и Ямало-Ненецкий автономный округ, который возглавляет Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, которой руководит Валентин Коновалов, Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край, где врио губернатора в настоящее время — Михаил Дегтярев, пишет Lenta.ru. Также в этом списке оказались Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев).

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в списках лидеров или аутсайдеров Кремля не назывался.

Новая волна

Ранее совместный доклад «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики» подготовили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).

Авторы исследования выделяют основные характеристики губернаторов новой волны — они близки к людям, решают проблемы и эффективно управляют регионами.