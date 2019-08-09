Лимит на революцию исчерпан: Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала», заявил он по прибытии в Киргизию, комментируя ситуацию вокруг штурма резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева и последующего задержания.

«Было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране, это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране. И в том числе, кстати сказать, ударит и даже по нашему евразийскому проекту», — сказал он в городе Чолпон-Ата, где 9 августа пройдет заседание евразийского межправсовета (цитата по РИА Новости).

Дмитрий Медведев обсудит с руководством Киргизии задержание экс-президента.

7 августа спецназ попытался задержать обвиненного в коррупции Алмазбека Атамбаева. Однако попытка переросла в уличные бои с его сторонниками. Сотни демонстрантов заняли круговую оборону у резиденции господина Атамбаева, построили баррикады и забросали спецназ камнями. В результате столкновений пострадали 52 человека, погиб один спецназовец, пишет «Коммерсантъ».

Задержание и эскорт

8 августа Алмазбек Атамбаев сам вышел к силовикам.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. kremlin.ru

Его с эскортом из нескольких полицейских машин доставили в Главное следственное управление, причем маршрут приходилось несколько раз менять: то тут, то там дорогу перекрывали сторонники бывшего президента, настроенные весьма решительно. Обороняя резиденцию Алмазбека Атамбаева, они продемонстрировали готовность идти до конца. Сам экс-президент признался, что отстреливался, но «старался не попадать в людей». Взять его удалось только со второй попытки, когда спецназ ГКНБ уступил место спецназу МВД.

Владимир Путин и экс-президент Кргизии Алмазбек Атамбаев. kremlin.ru

В операции в селе Кой-Таш принимали участие около 2 тыс. сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР.