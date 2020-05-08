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Политика

Липецкий губернатор предложил нарушителей самоизоляции «опрыскивать» химикатами

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на совещании с мэром Липецка Евгенией Уваркиной сравнил нарушителей режима самоизоляции с клещами и предложил опрыскивать их химикатами с помощью спецтехники.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ.
vk.com/mil

Аудиозапись разговора опубликовал телеграм-канал «Чернозем».

Уваркина рассказала о новом дезинфицирующем средстве, которое можно распылять, например, на остановках общественного транспорта. После этого Артамонов предложил распылять это средство на людей, чтобы они не собирались на улицах города и оставались дома.

«Вы должны работать с максимальным эффектом. Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, <чтобы они думали>: „Ай-ай, ой-ой, сейчас нас как клещей потравят“», — сказал губернатор.

Уваркина сразу предложила сделать это на набережной, так как там «постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники». Затем она задалась вопросом: «А вдруг полягут?» В ответ на это Артамонов сказал, что в этом случае ее привлекут к ответственности в прокуратуре.

Подлинность записи подтвердили в администрации области, но назвали слова вырванными из контекста, пишет polit.ru.

«Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, которые, несмотря на призыв остаться дома, продолжали посещать общественные пространства. Более того, в результате обсуждения губернатор попросил исключить всякую возможность угрозы для жителей и использовать только рекомендованные Роспотребнадзором растворы», — заявили в пресс-службе.

В региональной прокуратуре заявили, что не видят оснований для проверки.

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