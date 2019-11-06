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Политика

Литерная «Ласточка»: Медведев может прибыть в Барнаул на электричке

Премьер-министр Дмитрий Медведев может добраться до Барнаула поездом, сообщил altapress.ru информированный источник. Визит главы правительства намечен на 12−13 ноября.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Пока нет официальных данных, когда Медведев приедет в Алтайский край. В правительстве региона хранят молчание, в алтайском реготеделении «Единой России» также не располагают информацией о визите председателя партии.

По данным источника altapress.ru, у премьера запланирован официальный визит в Новосибирск, а после этого он заедет в Барнаул. Вероятно, главе кабмина дадут опробовать скоростной поезд «Ласточка».

Ранее сообщалось, что на Алтай глава федерального правительства едет, чтобы ознакомиться с социальными объектами региона и проконтролировать реализацию нацпроектов.

Дмитрий Медведев в качестве премьер-министра ни разу не был в Алтайском крае. Барнаул он посещал лишь тогда, когда занимал пост президента — 1 ноября 2011 года.

Тогда Медведев посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.

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