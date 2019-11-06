Литерная «Ласточка»: Медведев может прибыть в Барнаул на электричке

Пока нет официальных данных, когда Медведев приедет в Алтайский край. В правительстве региона хранят молчание, в алтайском реготеделении «Единой России» также не располагают информацией о визите председателя партии.
По данным источника altapress.ru, у премьера запланирован официальный визит в Новосибирск, а после этого он заедет в Барнаул. Вероятно, главе кабмина дадут опробовать скоростной поезд «Ласточка».
Ранее сообщалось, что на Алтай глава федерального правительства едет, чтобы ознакомиться с социальными объектами региона и проконтролировать реализацию нацпроектов.
Дмитрий Медведев в качестве премьер-министра ни разу не был в Алтайском крае. Барнаул он посещал лишь тогда, когда занимал пост президента — 1 ноября 2011 года.
Тогда Медведев посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.