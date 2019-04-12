Литва отзывает своего посла из России

Литва решила отозвать своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с «уязвимостями» из-за дела о взятках при выдаче виз. Об этом заявила официальный представитель МИД республики Раса Якилайтене.

В ведомстве считают, что дипломату может угрожать опасность. На этой неделе бывшего посла Литвы в Москве Римантаса Шидлаускаса задержали по подозрению в получении взятки от россиянина, владеющего контрольным пакетом акций одного из банков. Литовские следователи подозревают экс-дипломата в том, что он пообещал россиянину «повлиять» на выдачу шенгенской визы, пользуясь своими связями в дипломатической службе. Мотузас имеет статус специального свидетеля, пишет РИА Новости.

Кроме того, нынешний посол Литвы в РФ и другие сотрудники посольства получают угрозы после вердикта суда по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда части советской армии заняли ряд общественных зданий в Вильнюсе и предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения.

Литовская прокуратура считает, что люди, погибшие у телебашни, были убиты советскими солдатами. Участники событий с советской стороны указывают, что это была провокация, а огонь по жителям велся с крыш домов. Суд заочно вынес приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову — 10 и 12 лет лишения свободы соответственно.