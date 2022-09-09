«Лондонский мост рухнул». Еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы

В марте 2017-го в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II.

Тогда предполагалось, что основной причиной смерти главы британской короны может стать скоротечное заболевание. О протоколе пятилетней давности — в публикации altapress.ru.

Последние часы

Рядом с Елизаветой II будут находиться ее родственники и врачи.

Когда «королева навсегда закроет глаза», ее сын принц Чарльз формально вступит на престол, а его братья и сестры поцелуют ему руку.

Личный секретарь оповестит премьер-министра Великобритании о случившемся.

Кодовая фраза

Сообщат об уходе Елизаветы II и главам правительств 15 стран, где королева Великобритании является формальным главой государства, и представителям Британского Содружества.

Чтобы избежать утечки, для этого будет использована кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».

СМИ

Тогда, в 2017-м, у большинства британских СМИ уже были заготовлены тексты новостей, подборки фото, посвященные кончине монаршей особы.

Так, The Times подготовила статьи, которых хватит на 11 дней работы после кончины Елизаветы. Би-би-си активирует систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, которая была создана еще во времена холодной войны.

Похороны

Похоронам будут предшествовать многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия.

Так было в 2017 году.

Национальный траур

9 сентября 2022 года королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97 году жизни в окружении детей и внуков в своем шотландском замке Балморал.

Национальный траур в Британии продлится 10 дней. Над Букингемским дворцом приспущен флаг, пишет Газета.Ru.

Похороны и прощальные церемонии пройдут в соответствии с тщательно разработанным протоколом — операция «Лондонский мост», которую запустила кодовая фраза королевского секретаря «Лондонский мост рухнул».

Миру она запомнится как британский монарх, поставивший мировой рекорд по продолжительности правления — она провела на троне 70 лет.