Лучших медицинских работников среднего звена чествовали в Барнауле

Лучших фельдшеров, медсестёр и лаборантов региона поздравляли заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании Ирина Солнцева и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Как отметила Ирина Солнцева, средний медицинский персонал играет важнейшую роль в борьбе за жизнь пациента и обеспечении здоровья людей.
— Я отработала в сфере здравоохранения 20 лет, поэтому не понаслышке знаю, какую важную роль играет медицинская сестра, фельдшер и лаборант. Медсестры успевают и врачам подсказывать различные тонкости в профессии, и уделять большое внимание каждому пациенту. Как человек, переболевший COVID-19, могу с уверенностью сказать: улыбку и заботу медсестры, находясь в больнице, ждёшь больше всего. И я рада, что такие компетентные и заботливые профессионалы работают в Алтайском крае. От имени секретаря Алтайского регионального отделения «Единой России», председателя АКЗС Александра Романенко благодарю вас за вашу доброту, отзывчивость и самоотверженный труд, — поздравила медицинских работников Ирина Солнцева.
Каждому победителю единоросс вручила благодарственное письмо и сладкий подарок.
Кстати, победу на краевом конкурсе одержала фельдшер скорой медицинской помощи из Мамонтовского района Анастасия Сидорова. Именно она отправится представлять Алтайский край на Всероссийском этапе конкурса.
— Очень здорово, что именно работник из сельской территории будет представлять наш регион. Это ещё раз показывает, что в здравоохранении Алтая работают компетентные специалисты, — подчеркнула Ирина Солнцева.
Также сегодня медиков среднего звена с их профессиональным праздником поздравил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Пелеганчук.
— Ни одно лечебное учреждение, будь это фельдшерско-акушерский пункт, лечебная больница иди федеральное учреждение здравоохранения, не сможет работать без медицинских сестер. Пандемия еще раз показала, с какой ответственностью и профессионализмом работают медицинские сестры, спасая жизни больных. Как руководитель федерального учреждения, считаю, что назрела необходимость повышение статуса медработников, и в том числе, медицинских сестер через механизмы профессионального образования, оплаты труда, регламента труда и отдыха, социальной поддержки. Все в комплексе должно работать на повышение престижа профессии, — подчеркнул он.