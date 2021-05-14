Лучших медицинских работников среднего звена чествовали в Барнауле

В Министерстве здравоохранения Алтайского края наградили победителей краевого смотра-конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». «Единая Россия» вручила подарки медикам.

Лучших фельдшеров, медсестёр и лаборантов региона поздравляли заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании Ирина Солнцева и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Как отметила Ирина Солнцева, средний медицинский персонал играет важнейшую роль в борьбе за жизнь пациента и обеспечении здоровья людей.

— Я отработала в сфере здравоохранения 20 лет, поэтому не понаслышке знаю, какую важную роль играет медицинская сестра, фельдшер и лаборант. Медсестры успевают и врачам подсказывать различные тонкости в профессии, и уделять большое внимание каждому пациенту. Как человек, переболевший COVID-19, могу с уверенностью сказать: улыбку и заботу медсестры, находясь в больнице, ждёшь больше всего. И я рада, что такие компетентные и заботливые профессионалы работают в Алтайском крае. От имени секретаря Алтайского регионального отделения «Единой России», председателя АКЗС Александра Романенко благодарю вас за вашу доброту, отзывчивость и самоотверженный труд, — поздравила медицинских работников Ирина Солнцева.

Каждому победителю единоросс вручила благодарственное письмо и сладкий подарок.

Кстати, победу на краевом конкурсе одержала фельдшер скорой медицинской помощи из Мамонтовского района Анастасия Сидорова. Именно она отправится представлять Алтайский край на Всероссийском этапе конкурса.

— Очень здорово, что именно работник из сельской территории будет представлять наш регион. Это ещё раз показывает, что в здравоохранении Алтая работают компетентные специалисты, — подчеркнула Ирина Солнцева.

Главный врач Федерального центра травматологии , ортопедии и эндопротезирования в Барнауле Владимир Пелеганчук. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Также сегодня медиков среднего звена с их профессиональным праздником поздравил главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Пелеганчук.