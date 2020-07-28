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28 июля
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Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусной инфекцией. Об этом заявил сам белорусский лидер во время посещения войсковой части 3214 Внутренних войск МВД, сообщает RT.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

«Самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», —сказал во время мероприятия Лукашенко.

Также он напомнил, что ранее уже говорил — подавляющее большинство людей перенесут COVID-19 без симптомов.

«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — добавил президент.

Отметим, что Лукашенко неоднократно называл пандемию «психозом».

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