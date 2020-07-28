Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

«Самое удивительное, что вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», —сказал во время мероприятия Лукашенко.
Также он напомнил, что ранее уже говорил — подавляющее большинство людей перенесут COVID-19 без симптомов.
«Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — добавил президент.
Отметим, что Лукашенко неоднократно называл пандемию «психозом».