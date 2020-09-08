Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в кресле президента. Но уходить не собирается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» допустил, что мог превысить срок занимаемой должности. Однако он считает, что только он может сейчас «защитить белорусов», пишет РБК.

Президент уверен, что митингами в стране управляют американские власти, чьи центры действуют в Польше и Чехии.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — заявил Лукашенко.

Он также высказался о возможных внутренних причинах. По его мнению, все дело в двух поколениях, выросших при его правлении.

«Сформировался большой класс „буржуйчиков“, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти», — сказал президент Белоруссии.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян привел в своем Telegram-канале следующую цитату из интервью с белорусским лидером: «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!».

Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии с 1994 года. После последних выборов, где по официальным данным он набрал больше 80% голосов, в стране проходят массовые протесты.