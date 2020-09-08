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8 сентября
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Политика

Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в кресле президента. Но уходить не собирается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» допустил, что мог превысить срок занимаемой должности. Однако он считает, что только он может сейчас «защитить белорусов», пишет РБК.

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Президент уверен, что митингами в стране управляют американские власти, чьи центры действуют в Польше и Чехии.

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — заявил Лукашенко.

Он также высказался о возможных внутренних причинах. По его мнению, все дело в двух поколениях, выросших при его правлении.

«Сформировался большой класс „буржуйчиков“, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти», — сказал президент Белоруссии.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян привел в своем Telegram-канале следующую цитату из интервью с белорусским лидером: «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!».

Александр Лукашенко на посту президента Белоруссии с 1994 года. После последних выборов, где по официальным данным он набрал больше 80% голосов, в стране проходят массовые протесты.

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