Лукашенко назвал себя диктатором и объяснил, почему не признал независимость Абхазии

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашеко рассказал, почему отказался признавать независимость Абхазии. По словам батьки, он уже собирался подписать указ по Абхазии, но решил отложить признание, так как испугался полной изоляции своей страны, пишет РИА Новости.

Александр Лукашенко,

президент Белоруссии:

Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший… долгий был разговор, хороший, и говорит «если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию… Вот он мне выложил честно и откровенно.

Как пояснил Лукашенко, после этой беседы с чиновником НАТО, он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и затронул в разговоре тему независимости этой кавказской республики. Однако стороны не пришли к консенсусу по этому вопросу.