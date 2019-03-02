Лукашенко назвал себя диктатором и объяснил, почему не признал независимость Абхазии

Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший… долгий был разговор, хороший, и говорит «если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию… Вот он мне выложил честно и откровенно.
Как пояснил Лукашенко, после этой беседы с чиновником НАТО, он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и затронул в разговоре тему независимости этой кавказской республики. Однако стороны не пришли к консенсусу по этому вопросу.