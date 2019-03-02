Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Лукашенко назвал себя диктатором и объяснил, почему не признал независимость Абхазии

1 марта президент Белоруссии Александр Лукашеко рассказал, почему отказался признавать независимость Абхазии. По словам батьки, он уже собирался подписать указ по Абхазии, но решил отложить признание, так как испугался полной изоляции своей страны, пишет РИА Новости.

Путин и Лукашенко сыграли в хоккей.
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей.
kremlin.ru

Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:

Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана, генсек НАТО бывший… долгий был разговор, хороший, и говорит «если вы признаете Абхазию, то, первое, мы вас отключаем от этой банковской системы, вы попадаете в полную изоляцию… Вот он мне выложил честно и откровенно.

Как пояснил Лукашенко, после этой беседы с чиновником НАТО, он встретился с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и затронул в разговоре тему независимости этой кавказской республики. Однако стороны не пришли к консенсусу по этому вопросу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость