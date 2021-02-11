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12 февраля
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Политика

Лукашенко назвал условия для своего ухода из власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия, при соблюдении которых он уйдет из власти. Это установление мира и порядка в стране, а также безопасности своих сторонников.

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Обращаясь к Всебелорусскому народному собранию, Лукашенко отметил, что его главное требование сводится к установлению мира и порядка в стране, отсутствию протестов и высказыванию своего мнения в рамках закона.

«Это главное условие. Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос у вас — из сторонников нынешнего президента — упасть не может», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Также Лукашенко подчеркнул, что он «строил эту страну так, как мог», и не отдаст «просто так ее на поругание».

Говоря о новой Конституции Белоруссии, президент сказал, что проект основного закона подготовят уже в этом году, а в начале 2022 года документ вынесут на всенародный референдум.

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