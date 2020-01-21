Лукашенко обвинил Россию в срыве поставок нефти из Казахстана в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана, сообщило РИА «Новости».

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — заявил президент Белоруссии.

Представители Казахстана в конце 2019 года рассказывали в СМИ, что ведутся переговоры о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов на уровне 1−3,5 млн тонн в год.

Казахстан считает трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключает возможности и мультимодальных поставок, сообщила 20 января пресс-служба Министерства энергетики страны.

Ранее в этом министерстве отмечали, что идея поставок казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию является идеей Минска, в связи с чем белорусская сторона должна вести переговоры с Россией о транзите.

Между тем в конце декабря официальный представитель российской «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Белоруссия и Казахстан не обращались в компанию с предложением о транзите нефти через Россию.

Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок, — в частности, при отсутствии договоренностей с Россией, которая является главным поставщиком энергоносителей для республики,

Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу «Дружба». А первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

В понедельник 20 января стало известно, что Минск закупил партию норвежской нефти в 80 тыс. тонн, которую доставят через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге.