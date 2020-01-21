Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января

Лукашенко обвинил Россию в срыве поставок нефти из Казахстана в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана, сообщило РИА «Новости».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
kremlin.ru

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — заявил президент Белоруссии.

Представители Казахстана в конце 2019 года рассказывали в СМИ, что ведутся переговоры о поставках в Белоруссию нефти и нефтепродуктов на уровне 1−3,5 млн тонн в год.

Казахстан считает трубопроводный транспорт оптимальным для возможных поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, но не исключает возможности и мультимодальных поставок, сообщила 20 января пресс-служба Министерства энергетики страны.

Ранее в этом министерстве отмечали, что идея поставок казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию является идеей Минска, в связи с чем белорусская сторона должна вести переговоры с Россией о транзите.

Между тем в конце декабря официальный представитель российской «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Белоруссия и Казахстан не обращались в компанию с предложением о транзите нефти через Россию.

Ранее президент республики Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок, — в частности, при отсутствии договоренностей с Россией, которая является главным поставщиком энергоносителей для республики,

Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу «Дружба». А первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

В понедельник 20 января стало известно, что Минск закупил партию норвежской нефти в 80 тыс. тонн, которую доставят через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость