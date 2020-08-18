Лукашенко предложил взбунтовавшемуся народу переписать белорусскую конституцию

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал господин Лукашенко одному из рабочих МЗКТ (кадры общения с рабочими показали государственные телеканалы).
Ранее сообщалось, что на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лукашенко призвал осуществлять перераспределение властных полномочий через конституционный процесс, а не через уличные акции.
Он напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.
Господин Лукашенко заявил, что повторных выборов не будет, потому что «не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа». Позже во время встречи с рабочими Минского автомобильного завода (МАЗ) президент сказал, что власть «перетерпит», если люди будут выходить на улицы, но ответит, если народ будет «ломить».