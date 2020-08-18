Лукашенко предложил взбунтовавшемуся народу переписать белорусскую конституцию

«Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал господин Лукашенко одному из рабочих МЗКТ (кадры общения с рабочими показали государственные телеканалы).