Лукашенко призвал белорусских силовиков ментально готовиться к третьей мировой войне

Заявление прозвучало на совещании с руководящим составом госуорганов системы обеспечения нацбезопасности, пишет «БелТА».

Техника североатлантического альянса и военные, по словам президента Белоруссии, скопилась у границ Союзного государства.

Цифры

И там размещены 32 тыс. солдат НАТО, более 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, указывает Газета.Ru. И порядка 160 артиллерийских систем и минометов.

Ранее сообщалось, почему Европарламент попросил выдать ордер на арест Лукашенко. На сайте ЕП опубликовали документ, в котором прозвали лидера Белоруссии соучастником в «преступлениях» Москвы.

В тексте говорится, что действия Лукашенко могут приравнять к преступлению против человечности. Это заключается в «депортации или насильственном перемещении лиц населения».

В документе белорусского лидера обвиняют в соучастии России в конфликте на Украине. Также в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества* в Белоруссии. При всем этом, выборы президента, которые проходили в 2020, назвали «сфальсифицированными».

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» объявлено экстремистским в РФ.

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