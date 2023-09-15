15 сентября
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Политика

Почему Европарламент попросил выдать ордер на арест Лукашенко

На сайте ЕП опубликовали документ, в котором прозвали лидера Белоруссии соучастником в «преступлениях» Москвы, сообщает "Газета. ру".

Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
Александр Лукашенко в Кремле, 11 марта 2022.
kremlin.ru

В тексте говорится, что действия Лукашенко могут приравнять к преступлению против человечности. Это заключается в «депортации или насильственном перемещении лиц населения».

В документе белорусского лидера обвиняют в соучастии России в конфликте на Украине. Также в нарушении прав представителей ЛГБТ-сообщества в Белоруссии. При всем этом, выборы президента, которые проходили в 2020, назвали «сфальсифицированными».

Напомним, что ранее непризнанный в России международный суд выдал ордер на арест Путина.

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