Непризнанный в России международный суд выдал ордер на арест Путина

Аналогичный документ выдали на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В МУС утверждают, что они могут быть причастны к «незаконной депортации населения (детей) и их перемещению с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Международный уголовный суд был создали на основании Римского статута 1998 года. Он не входит в ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. При этом среди не ратифицировавших статут находятся Россия и США (подписали, но позже отозвали подпись). Путин в 2016 году подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. В США же остались недовольны деятельностью суда после того, как прокуратура МУС в 2020 году намеревалась расследовать преступления американских военнослужащих в Афганистане.

Как правило, выдача ордеров секретна из соображений защиты пострадавших и свидетелей. А также чтобы не усложнять ход расследования.

Однако в этот раз суд сделал исключение и раскрыл все детали: от наличия ордеров и имен подозреваемых до вменяемых им преступлений.

«Россия, как и целый ряд государств, не признаёт юрисдикцию этого суда. Любые решения подобного рода для Российской Федерации с точки зрения права ничтожны» — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение МУС. Аудиозапись опубликовал журналист Павел Зарубин.

Ранее Путин объявил, что страны Европы будут покупать репу в России.