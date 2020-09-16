Лукашенко рассказал о просьбе к Путину про «некоторые типы вооружений»

Александр Лукашенко обращался к Владимиру Путину по поводу нового вооружения для «укрепления Союзного государства». Об этом Лукашенко сказал министру обороны РФ Сергею Шойгу, который прилетел в Минск с рабочим визитом, передает «Белта».
«Я <…> просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — приводит агентство слова Лукашенко.
Вместе с тем, в том же разговоре Лукашенко начал объяснять Шойгу, что Белоруссия — не слабая страна.
«Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостоской Белоруссии», — сказал глава государства.