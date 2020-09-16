Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Лукашенко рассказал о просьбе к Путину про «некоторые типы вооружений»

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Александр Лукашенко обращался к Владимиру Путину по поводу нового вооружения для «укрепления Союзного государства». Об этом Лукашенко сказал министру обороны РФ Сергею Шойгу, который прилетел в Минск с рабочим визитом, передает «Белта».

«Я <…> просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», — приводит агентство слова Лукашенко.

Вместе с тем, в том же разговоре Лукашенко начал объяснять Шойгу, что Белоруссия — не слабая страна.

«Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостоской Белоруссии», — сказал глава государства.

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость