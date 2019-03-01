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1 марта
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Политика

Лукашенко согласился на единую валюту с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты в Союзном государстве, пишут РИА Новости.

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
president.gov.by

Лукашенко также отметил, что этот вопрос поднимался во время переговоров с Владимиром Путиным

Он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно, рубль». И у нас рубль, и у вас рубль, зачем нам выдумывать талер. Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, — сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что «не важно», где будет располагаться эмиссионный центр единой валюты, «пусть будет в Питере».

«Родина президента России, мой любимый город — Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», — заявил глава государства.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о создании общей валюты России и Белоруссии стоит обсуждать, если страны двигаются в сторону строительства союза, пишут «Известия».

Комментируя заявление Александра Лукашенко о том, что Белоруссия была бы не против этого, Песков напомнил, что этот пункт прописан в документах Союзного государства, но никакой конкретики там нет.

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