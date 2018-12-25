Лукашенко заявил, что Беларусь с Россией больше не «братья на век»

Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством, поскольку это отношение больше не приемлемо. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, сообщается на официальном сайте главы Республики Беларусь.

На совещании Лукашенко отметил, что Россия — ключевой внешний партнер для Республики Беларусь:

Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами.

Лукашенко также заявил, что Россия отвергла предложения Беларуси насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр. Глава Республики Беларусь планирует на предстоящих переговорах в Москве выяснить, почему принятые союзные соглашения не выполняются.

«Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе», — заявил Лукашенко.

При этом в правительстве России считают Лукашенко «иждивенцем»: он не хочет нести издержек, связанных с союзным договором. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник.

По его словам, Лукашенко хочет избирательно подходить к договоренностям с Россией, и таким образом «продолжать иждивенческую модель поведения» без каких-либо «социальных и политических издержек», которые, по мнению источника, неизбежны при более плотном взаимодействии.

Собеседник издания также отметил, что степень зависимости льгот на нефть и газ от скорости интеграции стран будет ясна только после переговоров лидеров двух стран.