Лукашенко заявил о совместной группировке войск с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ начинают задействовать совместную региональную группировку войск. Об этом сообщает ТАСС .

О данном решении президенты Белоруссии и России договорились в ходе встречи один на один после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом Александр Лукашенко сообщил на совещании с военными и силовиками.

По его словам, основа этой группировки — Вооруженные силы Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что формирование группировки уже началось и идет в течение двух дней.

Ранее президент Белоруссии поручил комитету госбезопасности и Министерству обороны проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее.