В ходе кампании не раз говорили, что победа Виктора Томенко была определена уже в тот момент, когда Владимир Путин подписал указ о назначении его врио губернатора. Но надо признать, что выборы в Алтайском крае традиционно идут сложно. И было бы наивно полагать, что ситуация вмиг изменится.

Во-первых, Алтайский край сам по себе социально-напряженный регион. Люди здесь в принципе негативно относятся к действующей власти и подпитывают этим оппозиционные силы. Во-вторых, проблемы, которые привели к стагнации региона, о чем и говорил Виктор Томенко на встречах с жителями, быстро решить невозможно. По крайней мере, точно не за три месяца кампании.

Наряду с минусами есть и плюсы. Виктор Петрович — совершенно новый человек для региона. Да, его никто не знал в регионе вплоть до подписания указа президента. И возможно даже кто-то в далекой-далекой глубинке и до сих пор не знает. С этим наверняка были сложности в ходе кампании. Но все же я отношу этот фактор именно к плюсам. Томенко оказался человеком без негативного «шлейфа» из прошлого. И во многом, поэтому ему поверили. Он молодой, энергичный и при этом с хорошим опытом руководства. Этот образ очень импонировал избирателям.

Состыковка этих факторов, плюсов и минусов и дала такой эффект — по явке, по уровню поддержки. В целом, я считаю, это хорошим результатом для человека, у которого было всего три месяца на знакомство с регионом. Это очень хороший старт для последующей работы Виктора Петровича на посту главы региона.