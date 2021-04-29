Лунное нашествие: со спутника Земли решили «отколоть» лед и минералы

Китай обнародовал новую информацию о своей программе исследования Луны роботами и людьми, сообщает Futura.

Документ подробно рассказывает о проекте международной лунной исследовательской станции, которую Пекин хочет установить на Луне в тесном сотрудничестве с Россией.

Приглашены все страны и международные организации присоединиться к этому проекту.

Сотрудничество выходит за рамки простого использования будущей лунной базы. Китай и Россия не будут возражать против того, чтобы еще несколько партнеров присоединились к проекту и активно участвовали в его развитии, пишет bfm.ru.

Если Китай хочет закрепиться на Луне навсегда, это не для туризма или фундаментальной науки. Заявленные цели — эксплуатация минеральных ресурсов и льдов, в частности, для производства расходных материалов, необходимых для будущих экспедиций на Марс и астероиды.

«Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация приняли совместное заявление о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщал ранее «Роскосмос».