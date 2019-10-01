«Львиную долю» штрафов о неуважении к власти назначают из-за высказываний о Путине

За полгода действия закона о неуважении к власти возбуждено 45 административных дел.

В 78% случаев штрафы назначали из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, следует из доклада Международной правозащитной группы «Агора». Второе место в рейтинге делят силовики и губернаторы.

Общая сумма штрафов по 45 делам составила 845 тыс. рублей. Но только по 23 из них приговоры вступили в силу. Не вступили в силу или находятся в процессе обжалования дела еще на 170 тыс. рублей, пишет polit.ru.

Среди регионов лидером по количеству заведенных дел стала Архангельская область.

«В основном преследуемые живут в удаленных от Москвы и даже региональных центров небольших населенных пунктах. Их высказывания являются личной реакцией на события, которые происходят в стране», − сообщают авторы доклада.

Тенденция

В конце первого полугодия действия закона появилась тенденция прекращения большинства дел, отметили авторы доклада.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти.

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе». Однако по факту наблюдаются «попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами». В частности, непонятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают», пояснил Левин.

18 марта 2019 года Путин подписал Закон о неуважении к органам власти и госсимволам в интернете. За нарушение закона предусматривается арест до 15 суток или штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей.