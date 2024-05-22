Любит оперу и «Форреста Гампа». Чем известен новый начальник алтайского управления по предпринимательству

Губернатор Алтайского края принял кадровое решение: на пост начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры назначил Антона Слободчикова. К обязанностям он приступил 22 мая. Информацию о своем назначении Слободчиков подтвердил altapress.ru, правда, сообщил, что документа об этом еще не видел.

Должность оставалась вакантной с 5 декабря – с момента, когда прежний руководитель ведомства Александр Евстигнеев получил должность представителя губернатора и правительства края в АКЗС. Временно работой предпринимательского ведомства руководила Елена Абдулаева. И вот теперь у него появился постоянный шеф. Рассказываем, что о нем известно.

Образование

Антон Слободчиков родился в Барнауле 13 сентября 1975 года в семье известного журналиста, автора нескольких книг, долгое время работавшего в «Алтайской правде», Валерия Слободчикова.

По первому высшему образованию Антон Слободчиков филолог – филфак АлтГУ он окончил в 1997 году. А в 1999-м он стал исполнительным директором «Алтайского банковского союза», некоммерческой организации, созданной для обсуждения общих проблем в банковском сообществе. В момент назначения ему было 24 года.

Одним из направлений союза было взаимодействие с властью. Долгое время президентом АБС был Владимир Песоцкий, глава Алтайсбербанка. Антон Слободчиков курировал текущую деятельность союза. Согласно справке центра «Мой бизнес», он участвовал в разработке Стратегии развития банковского сектора края и Программы повышения финансовой грамотности.

Антон Слободчиков. На форуме женщин-предпринимателей. ВК/Антон Слободчиков.

В дальнейшем Слободчиков не раз «апгрейдил» свое образование. Прошел переподготовку по теме «Маркетинг и менеджмент» в АлтГУ, окончил заочно экономфак этого вуза по специальности «Прикладная информатика в экономике», а затем проучился в РАНХиГС («управление инновационными проектами»).

Поддержка

В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Слободчиков работает больше 10 лет. В 2013 году в соответствии с приказом управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры возглавил некоммерческую организацию «Алтайский гарантийный Фонд» (это ведомство - учредитель фонда).

АГФ создали в 2007-м для помощи бизнесу в получении банковских кредитов. В 2017 году на его базе создали «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства». Деятельность организации расширилась, она стала предоставлять другие формы поддержки. Антон Слободчиков остался руководителем.

Антон Слободчиков. ВК/Антон Слободчиков.

В дальнейшем в Минэкономразвития РФ решили объединить организации поддержки малого и среднего предпринимательства на единой площадке по принципу «одного окна». В 2018 году регионе был создан центр «Мой бизнес».

Во второй половине 2019 года Слободчиков уже упоминается в СМИ и как руководитель центра «Мой бизнес», и как директор «Алтайского фонда развития МСП». В соцсетях сам Слободчиков пишет, что это одно и то же.

Он сообщает, что за 10 лет эта структура поддержала более 900 проектов гарантиями фонда на сумму 5,1 млрд рублей, что позволило предпринимателям края привлечь кредиты на 13,9 млрд,провели 560 образовательных мероприятий, в которых участвовали 21 500 человек. Оказано почти 45 000 услуг для начинающих и действующих предпринимателей.

Личное

Антон Слободчиков имеет репутацию открытого человека - как правило, он охотно дает комментарии по близким к нему темам и часто выступает в СМИ. Имеет страничку в соцсети ВКонтакте, где рассказывает, в основном, о работе центра «Мой бизнес», событиях, проектах и новостях, которые считает важными для бизнеса.

Антон Слободчиков. ВК/Антон Слободчиков.

Но немного пишет и о личном: отношение к курению негативное, любимый фильм – «Форрест Гамп». О неформальных событиях старается писать с легким юмором.

«Я похоже становлюсь поклонником оперы! Вчерашний концерт Аиды Гарифуллиной и ее друзей нас добил»... «Друзья-коллеги поздравили с 10-тилетием работы в фонде. Вроде не надоел пока)» - вот примеры таких неформальных записей.

Согласно сведениям центра «Мой бизнес», он женат, у него двое сыновей.

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