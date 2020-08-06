Людей со штыками наперевес защищают российские руководители, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что среди задержанных в республике в преддверии выборов были обладатели американских паспортов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, они «ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку». И речь далеко не только о задержании членов ЧВК Вагнера.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

И добавил, что этих людей «со штыками наперевес защищают российские руководители», пишет Lenta.ru.

Гибридная война и «минский майдан»

Ранее Лукашенко заявил, что государство не позволит дестабилизировать ситуацию во время выборов, и допустил провокации в отношении республики с разных сторон. Он призвал ждать «пакостей» с любой стороны, в том числе и от «восточных братьев», добавив, что против республики ведется гибридная война.

«Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента.