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Политика

Люди дела: племянник Путина решил создать свою партию

Двоюродный племянник президента РФ, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», сообщает «Коммерсантъ».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем», — рассказал изданию предприниматель.

Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.

По словам Романа Путина, партия собирается «вносить конкретные, рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу».

На вопрос о том, поддерживает ли он «обнуление» президентских сроков, предприниматель ответил: «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?»

Роман Путин работал в ФСБ, пишет znak.com. После этого занимал должность советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.

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