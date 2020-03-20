Люди дела: племянник Путина решил создать свою партию

«Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем», — рассказал изданию предприниматель.
Основной целью партии он назвал прохождение в Госдуму.
По словам Романа Путина, партия собирается «вносить конкретные, рациональные предложения, чтобы упростить жизнь бизнесу».
На вопрос о том, поддерживает ли он «обнуление» президентских сроков, предприниматель ответил: «Наша страна нуждается в сильном лидере. Тем более в ситуации глобального кризиса. Альтернативы Владимиру Путину нет. Ну не Навальный же?»
Роман Путин работал в ФСБ, пишет znak.com. После этого занимал должность советника мэра Рязани по безопасности и консультировал губернаторов по экономическим вопросам.