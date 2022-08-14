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Политика

Макрон дал согласие на вступление еще двух стран в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник Елисейского дворца.

Президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

Чтобы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, необходимо одобрение всех 30 стран Североатлантического альянса. Сейчас оно у более 20.

По словам Макрона, это существенно позволит усилить странам их безопасность и внесет весомый вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вхождение в НАТО еще 18 мая. Процесс вступления немедленно заблокировала Турция с заявлениями о том, что государства поддерживают террористов.

В апреле Макрона избрали президентом Франции на второй срок.

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