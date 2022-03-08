Макрон счел необходимым с уважением относиться к России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым продолжать диалог между русским и белорусским народами. Об этом он заявил на встрече с избирателями.

«Наша обязанность — продолжать разговаривать с русским и белорусским народами», а также «с их лидерами» и «всегда уважать Россию как страну», — приводит слова Макрона РИА Новости со ссылкой на Figaro.

«Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте», — подчеркнул президент Франции.

Также он отметил, что дискуссии с президентом России Владимиром Путиным сложные, переговоры между Украиной и Россией проходят в очень «несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Франция не будет вмешиваться».

Третий раунд переговоров прошел вечером 7 марта. Стороны вновь договорились об открытии гуманитарных коридоров. Что еще произошло 7 марта — в обзоре altapress.ru.