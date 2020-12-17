Максимально удобно. Алтайский депутат продолжил хайповую традицию мэра Барнаула по надеванию маски на глаза

Перед каждым выступлениям на сессии справоросс снимает маску, а после — надевает ее сначала на все лицо, а потом спускает на нос.

Именно так надевать средство защиты удобнее всего, думает народный избранник.

«Новость дня в алтайских телеграмм каналах — я и то, как я привык надевать медицинскую маску. Эх, запатентовал бы способ, как максимально удобный и быстрый, но Вячеслав Генрихович (Франк, глава Барнаула, — прим. ред) меня уже опередил», — ответил Молотов на появившиеся в Telegram-каналах мемы с его участием.

Мем про Александра Молотова и маску. t.me/altayvalenok

Мем с Франком

В конце лета глава Барнаула Вячеслав Франк надел маску на глаза на одном из официальных мероприятий. Видео облетело местные Telegram-каналы, а потом оказалось в федеральной повестке.

Мэр перепутал маску с очками, но был в приподнятом настроении, не придал значения ситуации, улыбнулся и надел очки.

«Честно говоря, в июне, когда оно (видео) было снято на одном из совещаний, я даже не придал этому особого значения — ну с кем из нас не случались курьtзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я также, как и вы, посмеялся над этой ситуацией», — позже прокомментировал глава города.

Спустя несколько дней шоумен и юморист Гарик Харламов опубликовал в своем инстаграм видео с Франком.

«Лучшая речь мэра Барнаула», — написал Харламов, сопроводив подпись смеющимися смайликами.