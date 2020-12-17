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Политика

Максимально удобно. Алтайский депутат продолжил хайповую традицию мэра Барнаула по надеванию маски на глаза

Глава фракции партии «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов развеселил Telegram своим способом надевания защитной маски.

Александр Молотов почти пошел по стопам мэра Барнаула.
Александр Молотов почти пошел по стопам мэра Барнаула.
Скриншот трансляции сессии АКЗС 17 декабря 2020 года.

Перед каждым выступлениям на сессии справоросс снимает маску, а после — надевает ее сначала на все лицо, а потом спускает на нос.

Именно так надевать средство защиты удобнее всего, думает народный избранник.

«Новость дня в алтайских телеграмм каналах — я и то, как я привык надевать медицинскую маску. Эх, запатентовал бы способ, как максимально удобный и быстрый, но Вячеслав Генрихович (Франк, глава Барнаула, — прим. ред) меня уже опередил», — ответил Молотов на появившиеся в Telegram-каналах мемы с его участием.

Мем про Александра Молотова и маску.
Мем про Александра Молотова и маску.
t.me/altayvalenok

Мем с Франком

В конце лета глава Барнаула Вячеслав Франк надел маску на глаза на одном из официальных мероприятий. Видео облетело местные Telegram-каналы, а потом оказалось в федеральной повестке.

Мэр перепутал маску с очками, но был в приподнятом настроении, не придал значения ситуации, улыбнулся и надел очки.

«Честно говоря, в июне, когда оно (видео) было снято на одном из совещаний, я даже не придал этому особого значения — ну с кем из нас не случались курьtзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я также, как и вы, посмеялся над этой ситуацией», — позже прокомментировал глава города.

Спустя несколько дней шоумен и юморист Гарик Харламов опубликовал в своем инстаграм видео с Франком.

«Лучшая речь мэра Барнаула», — написал Харламов, сопроводив подпись смеющимися смайликами.

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