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Политика

Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Республику Алтай

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин посетил Алтай. Он осмотрел ключевые реализуемые объекты, а также обсудил с главой Республики Алтай Андреем Турчаком вопросы социально-экономического развития региона, сообщает Правительство России.

Марат Хуснуллин и Андрей Турчак.
Марат Хуснуллин и Андрей Турчак.
government.ru

Он оценил проект "Большая Майма"

Считаю, что это хороший пример комплексного развития территории, который окажет положительное влияние на социально-экономические показатели, – сказал Марат Хуснуллин.

Так же он отметил, что Алтай имеет большие перспективы для роста и работа над ним войдет в национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Вице-премьер посетил площадку строящейся в Горно-Алтайске общеобразовательной школы №7, а также посмотрел, как развивается жилищное строительство. С января по апрель в Республике Алтай введено в эксплуатацию 105 тыс. кв. м, что на 37% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также зампред оценил строительство дороги от Горно-Алтайска до села Манжерок. Одним из основных направлений работы в последние годы стало расширение участков федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» и приведение в соответствие нормативным требованиям маршрута, ведущего к Телецкому озеру.

Хуснуллин отметил, что в Республике помимо туризма начинает активно развиваться жильё, сопутствующая инфраструктура, сервис.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» в Республике Алтай построил цифровые сети для турбизнеса.

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