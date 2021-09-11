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Политика

«Маразм крепчал»: главная алтайская коммунистка привлекла внимание полиции

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова задержана полицией прямо во время встречи с избирателями, так сообщил официальный Telegram-канал партии вечером 10 сентября.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

Как оказалось, Прусакова проводила встречу с избирателями на улице. Она беседовала с людьми, когда к собравшимся подошел сотрудник полиции и предъявил нарушение антиковидного указа губернатора.

Правоохранитель собрался вручать коммунистке повестку, но она согласилась получить ее только в отделении полиции.

«Маразм крепчал. Нельзя мне оказывается с людьми общаться. Так считают сотрудники полиции, которые на сегодняшних встречах ходили за мной с повестками, согласно которым я якобы нарушаю указ губернатора», — прокомментировала Мария Прусакова.

По ее словам, сотрудники полиции отвезли ее к отделению Индустриального района и у здания зачитали повестку.

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