Мария Бутина готовится к освобождению и депортации

Мария Бутина, которую 25 октября предполагается освободить из американской тюрьмы, находится в хорошем настроении, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» ее отец Валерий Бутин. Родители ждут возвращения девушки, которую после освобождения власти США депортируют в Россию.

Марию Бутину должны выпустить на свободу и депортировать в Россию 25 октября. Ее отец Валерий Бутин рассказал, что накануне освобождения и у него, и у Марии приподнятое настроение.

«Мы ждем ее скорейшего возвращения, но нервничаем из-за того, что пока не знаем подробностей ее освобождения — ни мы, ни адвокаты», — сказал Бутин.

Отец Марии готов вылететь в Москву, чтобы встретить дочь в аэропорту. Он надеется, что никаких миграционных сложностей с ее прибытием не возникнет.

Семья Марии Бутиной ( в центре ее сестра Марина). Скрин NBC.

«Пока нет данных ни о рейсе, ни о дне ее прибытия. Полагаю, что все узнаем в конце недели. МИД делает все возможное, чтобы она прибыла в Россию максимально быстро после освобождения, никаких претензий у нас нет. В Москве, я думаю, мы не задержимся — никаких встреч не планируется, так как хочется просто успокоиться, пережить эти эмоции», — подчеркнул Бутин.

В то же время долг семьи перед адвокатами, защищавшими Марию Бутину в США, пока не погашен. И все же его постепенно выплачивают с помощью частных пожертвований в фонд поддержки Бутиной.

В американской тюрьме Мария Бутина сидит по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.